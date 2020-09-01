Çöl sıcakları yurt genelinde etkili oluyor - Son Dakika

Antalya'da hissedilen sıcaklık 32 ancak nem oranı yüzde 75. Hissedilen sıcaklık ise 47 derece. Yüksek nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının bunalttığı vatandaşlar da kendisini sahile attı. Kavrulan şehirlerden biri de Şanlıurfa. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kentte halk gölgelik alan çocuklar da tehlikeli olmasına rağmen süs havuzu arıyor. Yurdun birçok yerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. İşte hava sıcaklığının hafta içinde 40'ı geçeceği iller.

EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE :

KAHRAMANMARAŞ 44 DERECE

OSMANİYE 44 DERECE

ŞANLIURFA 43 DERECE

HATAY 43 DERECE

KİLİS 41 DERECE

ADIYAMAN 41 DERECE

BATMAN 40 DERECE

AMASYA 40 DERECE

(İHA)