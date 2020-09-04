Çöl sıcakları zeytini vurdu - Son Dakika

Çöl sıcakları zeytini vurdu

Manisa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle ağaçlarda bulunan zeytinlerde buruşmalar meydana geldi.

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Manisa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle ağaçlarda bulunan zeytinlerde buruşmalar meydana geldi. Çöl sıcaklarının vurduğu zeytinde üreticiler rekolte kaybından endişe ettiklerini belirtti.

Zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları zeytin üreticisini endişelendirdi. Çöl sıcakları nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sonra hasadına başlanacak olan zeytinlerde buruşmalar meydana geldi. Özellikle susuzluktan meydana gelen buruşmalardan dolayı üreticiler rekoltenin düşük olacağından endişeli. Bazı bölgelerdeki arazilerde sulama çalışmaları yapılmasına rağmen yine de ağaçlardaki zeytinler çöl sıcaklarına yenik düştü. Özellikle sofralık zeytin üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Saruhanlı'da zeytinlerdeki buruşmalar devam ederse sofralık zeytinler yağlık olarak ayrılmaya başlanacak. Yaklaşık 130 bin dekar arazide zeytin tarımı yapılan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde zeytinlerdeki buruşmalardan dolayı ağaçlardaki zeytinler yerlere dökülmeye başladı. Sulama imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle her geçen gün artan buruşmalar bu yıl rekoltede önemli bir kayıp yaşatacağı tahmin ediliyor.

Üzümün başkenti olarak gösterilen Saruhanlı'nın zeytin üretiminde de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Saruhanlı ilçesi ne kadar üzümün başkenti olsa da 110 bin dekar üzüm bağına karşılık 130 bin dekar da zeytin arazisi bulunmakta. Bu yıl ülkemizde yaşanan bu aşırı sıcaklardan Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olarak biz çok etkilendik. Şu anda su olmayan bölgelerde zeytin ağaçlarında yapraklar kurumaya, zeytinler de buruşmaya başladı. Bunun neticesinde de zeytinler yerlere dökülmeye başladı" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR VERİM KAYBINA NEDEN OLACAK"

Çöl sıcaklarının zeytinde verim kaybına neden olacağını ve sofralık olan zeytinlerin yağlık olarak ayrılabileceğini belirten Başkan Okur, "Bu çok büyük bir verim kaybına neden olacak. Hem çiftçimiz için hem de ülke ekonomisi için çok büyük bir kayıp. Bu zeytin şu anda buruşmuş vaziyette. Bunun sulanıp tekrardan verim verebilmesi bu saatten sonra çok zor. Ama ilk defa böyle sıcakları yaşıyoruz biz. Geçmiş yıllarda bu kadar sıcak olmadı. Bir ağaçtan iki kasa zeytin alacakken bir kasa zeytin alacağız. Bu da verimi düşürecek. Bu zeytinlerdeki buruşma kalırsa eğer bu zeytinler yağlık olarak ayrılacak. İleriki günlerde ekim ve kasım aylarında yağmurlar yağmazsa sofralıktan çok zeytin yağına gidecek. Çünkü bundan verim alınmaz, bu zeytin de sofraya gelmez" ifadelerini kullandı.

Rekolte düşüklüğü nedeniyle fiyatlarda çiftçinin yüzünün gülmesini istediklerini belirten Okur, "Şu an bulunduğumuz bölgede yer altı suyu da yok. Hemen hemen 10 bin dekara yakın arazi sulanamıyor. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çeşitli kurumlar vasıtasıyla sondaj çakılması ya da başka sistemlerle su getirilip bu zeytin ağaçlarının sulanmasını istiyoruz. Biz burada yıllardan beri zeytincilik yapıyoruz. Zeytin ölümsüz bir ağaç. Tarıma da çiftçiye de çok büyük faydası var. Çiftçimiz şu an bu sıcaklardan dolayı çok büyük bir verim kaybı yaşayacak. Ben bu yıl zeytin rekoltesinin düşük olacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki ay içerisinde yavaş yavaş zeytinler toplanmaya başlar. Bir ay içerisinde de fiyatların iyi olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıllara göre rekoltenin yüzde 30'a kadar düşük olduğunu belirten Okur, "Bu yıl geçen seneye göre rekoltenin yüzde 20, yüzde 30 düşük olacağını tahmin ediyorum. Çünkü şu anda bu ağaçlar bitmiş durumda. 10 - 15 bin dekara yakın arazinin tamamı böyle. Sulansa bu ağaçlar verim verseydi çok daha iyi olurdu. Biz bu şartlarda bunun altından kalkamayız. En son 2011 yılında böyle bir olay meydana geldi. Bu sofralık zeytin çeşidi bir yıl verip diğer yıl vermeyen bir zeytin. Bu yıl da verim olacağı tahmin ettiğimiz bir yıldı anca bu sıcaklar verimi elimizden aldı götürdü" diye konuştu.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın/İHA)

Saruhanlı, Manisa, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çöl sıcakları zeytini vurdu - Son Dakika

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