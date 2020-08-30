Çöl sıcaklarına karşı sokak hayvanları için önlem alındı - Son Dakika

BAĞCILAR Belediyesi, Cezayir'den gelen çöl sıcakları nedeniyle sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Belediyeye ait hayvan barınağındaki kedi ve köpekler, gün boyunca buhar püskürtme sistemiyle serinletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre: Cezayir'den gelen sıcak hava dalgası, bugünden itibaren yurt genelinde sıcaklıkları belirgin oranda yükseltecek. İstanbul'da, hava sıcaklığının pazar günü 35 derece olması beklenirken, nem oranında da artış olacağı kaydedildi.

SERİNLEME SİSTEMİ TEKRAR HİZMETE GİRDİ Bağcılar Belediyesi , çöl sıcaklarından etkilenen sokak hayvanları için serinleme sistemini tekrar hizmete soktu. Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'nde hayvanların güneşlendiği ve gezdiği alanda buharlı sistemle serinleme hizmeti veriliyor. Barınaktaki yüzlerce sokak hayvanı, sıcak hava dalgasının etkisinden korunması için saat 10.00–16.00 arasında üstten püskürtülen buharla serinletiliyor. Barınağın kapalı alanın zemininde nem ve rutubet tutmayan plastik paletler de bulunuyor. Sağlıksız ve tedaviye muhtaç köpeklerin bakımı ve tedavileri de barınakta görevli veterinerler tarafından yapılıyor. Ayrıca ilçede bulunan bütün sokak hayvanlarının mama ve suluk ihtiyacı da gideriliyor.SOKAK HAYVANLARIMIZA SAHİP ÇIKTIK

Bunaltıcı sıcaklardan sokak hayvanlarının da etkilendiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kavurucu sıcaklara karşı sokak hayvanlarımıza sahip çıktık. Onların olumsuz şekilde etkilenmemesi için önlemlerimizi aldık" dedi.