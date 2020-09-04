Çolak, AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı seçildi - Son Dakika

AK Parti'de Süloğlu ilçe kongresi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak yapılan kongrede konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin 19 yılda Türkiye'de çok büyük işlere imza attığını belirten Aksal, "Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Yeni görev alacak arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah Süloğlu geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de belediyeyi alır ve AK Parti'nin kalelerinden birisi olur" dedi.

AK Parti Edirne Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, Süloğlu teşkilatında bu güne kadar emek vermiş partililere teşekkür etti.

İl Başkanı Belgin İba da tüm teşkilatlarla çok çalışarak ahenk içinde Türkiye'yi ve Edirne'yi 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını ifade etti.

Kongrede Veli Çolak ilçe başkanlığına seçildi.