Çolakbayrakdar, daha iyi hizmet için işçilere kışlık kıyafet dağıttı - Son Dakika

Çolakbayrakdar, daha iyi hizmet için işçilere kışlık kıyafet dağıttı

13.11.2020 11:44
Çolakbayrakdar, daha iyi hizmet için işçilere kışlık kıyafet dağıttı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, saha çalışanlarının daha kaliteli hizmet sunabilmesi için kış şartlarına uygun çalışma kıyafetlerini törenle dağıttı.

Kocasinan Belediyesi, saha çalışanlarının daha kaliteli hizmet sunabilmesi için kış şartlarına uygun çalışma kıyafetlerini törenle dağıttı. Çalışanlarla istişare doğrultusunda hem görsel hem de konfor olarak en kaliteli kışlık kıyafetleri hazırladıklarına dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada bin 500 çalışanımızla daha güzel Kocasinan ve daha yaşanabilir kayseri için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün çabamız, şehrin huzuru ve mutluluğudur." dedi.

Kocasinan Belediyesi Makina İkmal Bakım Onarım Merkezi'nde düzenlenen törene Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler personelinin katıldığı törende Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlarla sohbet etti.

Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, işçilere hitaben; "Kışlık kıyafetlerinizi sağlıkla ve iyi günlerde kullanmanızı diliyorum. Göreve geldiğim ilk günden itibaren mesai arkadaşlarımızın her turlu imkanlardan en iyi şekilde istifade edebilmeleri için gerek fiziki mekanlar gerekse sosyal haklar noktasında en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle çalıştıkları mekanın hem Kocasinan'ımıza hem de çalışanımıza yakışır bir şekilde olabilmesi için yeniliklere imza attık. Bu çerçevede yeni fiziki mekanlara ihtiyaç vardı ve hızlı bir şekilde Kocasinan'ımıza yeni mekanlar kazandırdık. Fen İşleri ve Park bahçeler gibi diğer birimlerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Belediyemizin sahada görünen yüzü olan ve gayretle, özveriyle çalışan çalışanlarımızın ellerine emeklerine sağlık diyorum. Kocasinan Belediyesi'nin her biriminde bin 500 çalışanımızla birlikte daha güzel Kocasinan için çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki; her çalışanımızın yaptığı iş çok önemlidir ve bu çalışmalar hemşehrilerimize hizmet olarak yansımaktadır. Sizlerin özverili ve fedakar çalışmaları sayesinde Kocasinan'ımız her geçen gün güzelleşip, daha iyiye doğru gidiyor. Kiminiz sahada kiminiz masa başındaki yapmış olduğunuz çalışmalarla bu şehir için gayret gösteriyorsunuz. Özellikle personelimizin daha iyi ortamlarda çalışmaları için kıyafetlerin görselliğini ve fiziki yapısını yeniledik. Çalışanlarımızla istişare doğrultusunda hem görsel hem de konfor olarak en kaliteli kışlık kıyafetleri hazırladık." ifadelerini kullandı.

KHK ile belediyenin şirketinde taşeron olarak çalışmaya başlayan işçilerin yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Çolakbayrakdar, "Kazancınız bereketli olsun. Bu şehrin imkanlarını doğru bir şekilde kullanmak adına bugünlere geldik. Her alanda imkanlarımızı artırdığımız gibi sizlerin de imkanlarını artırıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada bin 500 çalışanımızla daha güzel Kocasinan ve daha yaşanabilir kayseri için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün çabamız, şehrin huzuru ve mutluluğudur." şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, yeni kıyafetlerle daha güzel hizmetlerin yapılması temennisinde bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise Kocasinan Belediyesi'nin her zaman ilklere imza attığını ve kışlık kıyafet dağıtımında da yine bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Bundan dolayı başta Kocasinan Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum. Bu sene 3 yıl boyunca uygulanacak sözleşmemizi imzaladık. Toplu iş sözleşmesinde Başkanımız büyük irade gösterdi. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.

İşçiler de kendilerine verdiği değerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. - KAYSERİ

Çolakbayrakdar, daha iyi hizmet için işçilere kışlık kıyafet dağıttı
Çolakbayrakdar, daha iyi hizmet için işçilere kışlık kıyafet dağıttı
Çolakbayrakdar, daha iyi hizmet için işçilere kışlık kıyafet dağıttı

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çolakbayrakdar, daha iyi hizmet için işçilere kışlık kıyafet dağıttı - Son Dakika


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