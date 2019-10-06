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Çolakbayrakdar'dan kırsal mahallelere ziyaret

50 dakika önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ebiç ve Mahzemin mahallelerini ziyaret etti.

Çolakbayrakdar'dan kırsal mahallelere ziyaret, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ebiç ve Mahzemin mahallelerini ziyaret etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Ebiç Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Çolakbayrakdar, burada mahalle halkının taleplerini dinledi. Ardından Mahzemin Mahallesi'ne geçen Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın tüm mahallelerinin hizmet standardını yükselttiklerini belirtti.

Yapılan hizmetlerle kırsalın yaşam kalitesini daha da artırdıklarına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde olduğu gibi Ebiç ve Mahzemin'e de daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en büyük gelir kaynağı olan tarım ve hayvancılık alanında yapılabilecek çalışmaları ele aldık ve bu ihtiyaçlara uygun hizmetler üreteceğimiz projeler geliştirmek için çalışmalar yapacağız. Ayrıca burada yaşayan vatandaşlarımız için hizmete sunduğumuz sosyal tesisler, bölgenin sosyal yaşamına önemli ölçüde katkı sağladı. Daha güzel bir Kocasinan için hizmetlerimiz artarak devam edecek."

Ebiç Mahalle Muhtarı Bekir Dursun ve Mahzemin Mahalle Muhtarı Hüseyin Dikmen ise Kocasinan Belediyesinin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Çolakbayrakdar'a ise ziyareti sırasında Başkan Yardımcıları İlyas Yıldırım, Hasan Kılıç, Ali Bulu ile Ümit Tokcan ve birim müdürleri eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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