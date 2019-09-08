Çolakbayrakdar'dan pazarcı esnafına ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan'a sağlıklı ve işlevsel modern pazar yerleri kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'ndeki pazar yerinde vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi.

Hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Esnafla sohbet eden Çolakbayrakdar, bir esnafın davetini kırmayıp, sofrasına misafir oldu.

Büyük bir değişim hamlesi başlattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlere vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin, yapılanlardan memnun kalmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kocasinan'a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"İlçemizdeki pazar yerlerini, daha işlevsel, sağlıklı, konforlu ve daha estetik hale getiriyoruz. Bunlardan biri olan Erciyesevler Mahallesi'ndeki modern pazar yeri, 2 yıla yakındır hemşehrilerime hizmet vermektedir. Gerek pazarcı esnafının daha iyi koşullarda vatandaşlara hizmet vermesi gerekse vatandaşların daha hijyenik ve konforlu ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Her ziyaretimizde esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnuniyetlerini duymak bizleri mutlu etti. Ekmeğini paylaşarak gönül sofralarında misafir eden güler yüzlü hemşehrilerime her zaman en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Kayseri aşkıyla hizmet üreterek, şehri daha iyi noktalara taşıyoruz."