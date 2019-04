Çolakbayrakdar, "Eğitime Büyük Destek Oluyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime her zaman destek verdiklerini okul cami ve Kur'an Kursu gibi eğitim alanlarına hukukun öngördüğü ölçüde ellerinden geldiğince hizmet ettiklerini söyledi.

Kocasinan Müftülüğü tarafından Hayırsever Ali Osman Korkmaz, Osman Korkmaz, Kadir Koramaz, İsmail Sızırlıoğlu ve Mahmut Kılıç'ın katkısıyla Hasanarpa Mahallesi'nde yaptırılan Kur'an Kursu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, hayırseverlerin aileleri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.



Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'yi hayırseverler şehri olarak niteleyerek; "Kayseri'mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Burada Kur'an Kursu inşaatına katkı sağlayan hayırseverlerimizin Allah hayırlarını kabul etsin. Buralar gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve erkeklerimiz için bir eğitim yuvasıdır. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamamız için Kur'an kursunda öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Bunun için bilgiyi kaynağından doğru şekilde öğrenmek son derece önemlidir. Gençlerimiz ve çocuklarımız, daha donanımlı bireyler olarak yetişmeleri noktasında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri buralarda öğrenecekler. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin her alanında okul, cami ve Kur'an Kursu gibi yerlere hukukun bize yetki verdiği ölçüde elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bizler biliyoruz ki; yaptığımız işler insanımızın hayatına değer katacak hizmetlerdir. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da elimizden ne geliyorsa çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ise Kur'an Kursu yapımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür ederek, "Bizler bu dünyada iken Rabbimize kulluk yapmakla yükümlüyüz. Kulluk yapacağımız ortak mekanlardan en önemlisi ise camilerimizdir. Ancak hem kulluğumuzu nasıl yapacağımız, hem de bu dünyada iken Rabbimizin bize Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği güzel hayat tarzını öğrenebilmemiz için de Kur'an Kurslarına ihtiyacımız var. Bundan dolayı son 4 yılda 4-6 yaş grubundaki çocuklarımız için Kur'an Kursları açıyoruz. Kayseri'mizde şu anda 4-6 yaş arası 5 bin 800 çocuğumuz eğitim görüyor. Bizlere her zaman destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar ve İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, hayırseverlere teşekkür plaketi takdim etti.



Kurdele kesiminin ardından protokol ve davetlilerin, Kur'an Kursunu gezmesiyle program sona erdi. - KAYSERİ

