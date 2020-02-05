Çolakbayrakdar, Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada, merkezin geleceğin bilim adamları ve teknoloji yıldızlarının yetişmesine katkı sağladığını belirtti.

Gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturarak, yarıyıl tatilinde daha verimli vakit geçirmelerine imkan sunduklarını dile getiren Çolakbayrakdar, "Uzay ve havacılık alanında vermiş olduğumuz eğitimle çocuklarımız kendi yapmış oldukları roketleri ve planör model uçakları uçurdular. Belediye olarak gençlerimizin eğitimine destek olmak için gençlik merkezlerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Burada görüldüğü gibi çocuklarımızın farklı farklı yeteneklerini gün yüzüne çıkartmalarına imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, gençlerin yaptıkları maket roketlerin fırlatılma anını da izledi.