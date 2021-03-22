Çolakbayrakdar, "Her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz" - Son Dakika

Çolakbayrakdar, "Her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz"

22.03.2021 11:32
Çolakbayrakdar,

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Erciyesevler'e yaptığı tesislerden parklara kadar tüm hizmetlerden dolayı dört dörtlük bir mahalle inşa edildiğini belirten vatandaşlar, refah seviyesini yükselten Başkan Çolakbayrakdar'a dualar edip, teşekkürlerini iletti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Erciyesevler'e yaptığı tesislerden parklara kadar tüm hizmetlerden dolayı dört dörtlük bir mahalle inşa edildiğini belirten vatandaşlar, refah seviyesini yükselten Başkan Çolakbayrakdar'a dualar edip, teşekkürlerini iletti. Kocasinan'da spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hizmet sunan yaşam alanları inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar ise " 7'den 70'e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz. Bütün gayretimiz, Kayseri'nin değerini artırmaktır" dedi.

Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında olmaya gayret ediyoruz. 'Nerede insan var ise biz orada olmalıyız' anlayışı içerisinde hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Yapmakla mükellef olduğumuz asli işlerimizi her geçen gün daha iyisini ve daha fazlasını nasıl yapabiliriz arayışı içerisindeyiz. Asla yapılanları yeterli saymadan, hep daha fazlası ve daha iyisi diyerek kendimize yeni hedefler çiziyor, yeni projeler hazırlıyoruz. Yaşadığımız çevrenin; bizlere büyüklerimizden aldığımız ve çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız en önemli varlığımız olduğunun şuuru içerisindeyiz. Sadece bilindik belediyecilik hizmetleri yapmakla kalmıyoruz. Yenilikçi bir anlayış ile teknolojiyi iyi kullanarak ilçe sakinlerimize standartları yüksek hizmetler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"7'den 70'e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Hedefimiz, mahallelerimizin bütün ihtiyaçlarını gidermek ve mahallelerimizi çağa uygun bir şekilde yenileyip Kocasinan'ımıza, Kayserimize yakışır bir şekilde hizmet verecek duruma getirmektir" diyerek noktaladı.

Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle yeni yüze kavuşan Erciyesevler Mahallesi sakinlerinden Bahar Cınkı (42) ise 6 yıldır mahallede ikamet ettiğini ifade ederek "Mahallemizde her şey gayet güzel. Nezih bir mahallemiz var. Parkından tesislere kadar bütün hizmetlerden yararlanıyoruz. Özellikle Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımıza büyük saygı ve sevgi duyuyorum. Yapılacak en güzel hizmetleri halkına yapıyor. Çünkü ben buraya başka bir ilçeden geldim ve buradaki hizmetleri gördüm. Mahallenin çevresi olsun yapılacak etkinlikler olsun her şey var. Hanımlara yönelik olan Kocasinan Akademi tesisi ve modern pazar yeri gibi tüm hizmetleriyle dört dörtlük bir mahallemiz var. Bundan dolayı halkını düşünüp ve daha fazla halkını önemseyen Sayın Başkanımızdan komşularım herkes memnun. Keşke bize verdiği değeri Başkanımıza bizde verebilsek." diye konuştu.

Gençlik Merkezi'nin katkısıyla Hukuk Fakültesi'ni kazanan Hasan (20) da "Sınava hazırlanırken burayı tercih ettim. Çünkü evde çok ders çalışan biri değilim. Çoğu zamanım burada ders çalışarak geçti ve ciddi anlamda faydasını gördüm. Hukuk Fakültesi'ni kazanmamda buranın büyük bir etkisi oldu. Böyle güzel bir kütüphane yaptığı için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kahraman Taştan (81) ise özellikle Kocasinan Akademi tesisinde verilen eğitim hizmetinden çok memnun kaldığını ve kütüphane hizmetinin ise daha da zenginleştirilmesi gerektiğini belirterek, hizmetlerden dolayı 'Halk Adamı' olarak tanımladığı 'Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Raşit Çıra (71) da Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirterek, "Allah razı olsun. Sayın Başkanımız mahalleye çok güzel hizmet ediyor. Parkı yenilediler ve buraya tesis yaptılar. Bütün hizmetlerden çok memnunuz. Sayın Başkanımızın işi gücü rast gitsin." dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı yatırımlarla mahallenin baştan aşağı yenilendiğini belirten diğer vatandaşlar ise "Allah razı olsun. Belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Modern pazar yerinden tesislere kadar bütün hizmetlerden faydalanıyoruz. Yenilenen parklar çok güzel ve kaldırım ile yollar daha konforlu hale getirildi. Ayrıca çevre düzenlemesi çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Başkanımızdan isteğimiz bölgeye Aile Sağlık Merkezi kazandırması başka bir eksiğimiz yok. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Çolakbayrakdar, Her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz
Çolakbayrakdar, Her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz
Çolakbayrakdar, Her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çolakbayrakdar, 'Her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Birbirine giren filler sirkte panik yarattı Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var
Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü         
12:04
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı         
11:48
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı         
11:18
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu 15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu         
09:28
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor         
09:12
Mohammed Hadid Türkiye'ye gelip Ayasofya'da namaz kıldı, giderayak kızları Bella ve Gigi'yle ilgili bombayı patlattı Mohammed Hadid Türkiye'ye gelip Ayasofya'da namaz kıldı, giderayak kızları Bella ve Gigi'yle ilgili bombayı patlattı         
08:23
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 12:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çolakbayrakdar, "Her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei