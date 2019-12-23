Çolakbayrakdar KAYÇEV'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm tesisi KAYÇEV'de incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşüme büyük önem vererek hem doğayı koruduklarını hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

Belediye olarak çevreci yaklaşımla daha temiz ve daha yaşanabilir ortam oluşturmak için özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye faaliyetlerinin olmazsa olmazı temizlikle ilgili yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle evsel atıkların kaynağından toplanması ve bertaraf edilmesi belediyelerin en önemli iş kollarından bir tanesidir. Yıllardan beri yapmış olduğumuz çalışmayla evsel atıkların içerisinde olmaması gereken ambalaj atıklarını, kağıt, metal, plastik, cam, kompozit gibi malzemeleri kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve geri dönüşüm tesisimizde her birini ayrı ayrı tasnif edip, ekonomiye katkı sağlıyoruz."