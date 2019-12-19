Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'nin mevcut tesislerini ve yeni hizmete sunulacak akademilerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, incelemeleri sırasında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kültür, sanat ve turizm gibi etkinliklere ve projelere büyük önem veriyoruz. Özellikle Kocasinan Akademi sosyal tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz ve çocuk kulübümüz bölgede yaşayan vatandaşlara hizmet veren noktalarımızdır. Bunun yanı sıra hanım kardeşlerimizin hem sosyal hem de çalışma hayatında daha etkin olması için önemli projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda bütün tesislerimizi, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştürdük. Tesislerimiz sayesinde kadınlar, öğrendikleriyle hem aile bütçesine hem de ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunuyor. Hanım kardeşlerimizin sosyal yönden güçlü olması Kocasinan'ın hatta Türkiye'nin geleceğinde önemli bir rol üstlenecektir."

Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca sanat, turizm, sosyal ve kültürel alandaki projelerini artırarak devam edeceklerini bildirdi.