Çolakbayrakdar merkez mahalle muhtarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtar toplantıları kapsamında merkez mahalle muhtarlarıyla son bölge toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülpark Sinan Kafe'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Muhtarlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"7'nci bölge toplantısı çerçevesinde Mevlana, Yenimahalle, Sümer, Seyrani, Yakut, Zümrüt, Hoca Ahmet Yesevi, Saraybosna, Yeşil, Boztepe ve Sancaktepe mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızın hem taleplerini hem de vatandaşlar tarafından bize aktarılan konuları ele aldık. Özellikle toplantımız, yıl sonu itibariyle yapılması gereken çalışmaları tamamlamak ve eksikleri gidermek içindir. Bu yıl için hedeflerimizi tamamladık ama yeni ihtiyaçlar olabilir. Vatandaşlarımızla iletişim köprümüz olan muhtarlarımıza, hemşehrilerimin isteklerini doğru bir şekilde bize aktardıkları için teşekkür ediyorum. Bizler de hemşehrilerime hizmet ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da mahallelerimizin ihtiyaçlarını aciliyetine göre birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz."

Mahalle muhtarları ise toplantının verimli ve güzel geçtiğini belirterek, Çolakbayrakdar ve ekibine teşekkür etti.