Çolakbayrakdar, Projelerini Tanıttı

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan için hayata geçirilmesi düşünülen yeni projelerini 8 ana başlık altında anlattı.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan için hayata geçirilmesi düşünülen yeni projelerini 8 ana başlık altında anlattı.



Kentteki bir tesiste gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında konuşan Çolakbayrakdar, 52 projeyi 8 ana başlık altında katılımcılarla paylaştı.



Kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Dönüşümle bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretiyoruz ve sosyal dönüşümle şehrin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu kapsamda devam eden Ahievran, Ziyagökalp, Seyrani, Yunus Emre ve Uğurevler projelerimizle şehrin çehresi değişiyor. Argıncık, Boztepe, Sancaktepe, Cırgalan, Oruç Reis ve Yeşil Mahalle'deki çalışmalarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle yürüteceğiz. Bu konudaki yaklaşımından dolayı Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Tarihi yapıları ve mekanları şehrin gündelik hayatının ayrılmaz parçası haline getireceklerini ifade eden Çolakbayrakdar, böylelikle bu eserlerin gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.



Çolakbayrakdar, Erkilet Arabidin, Hoca Hasan Medresesi, Birlik Hamamı, Hıdırellez Gök Gözlem Evi, Doğa Köy ve Trafik Eğitim Parkı ile şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıktıklarını belirtti.



Kayseri'yi daha da güzelleştireceklerini aktaran Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunlardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi ile şehrimizin en güzel manzarasını millet bahçesiyle taçlandırıyoruz. Hemşehrilerimizin ailesiyle huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri ve sosyal faaliyetler yapabileceği yaşam alanları planlıyoruz. Kuşçu Mesire Alanı ile de Kayseri'nin sosyal ihtiyacını karşılayacak, doğa aktivite ve hobi faaliyetlerinin yürütüleceği yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. 4 yılda 320 bin ağacı toprakla buluşturduk, yeni hedefimiz ise 5 yılda 500 bin ağacı toprakla buluşturmaktır. Ahievran'da dönüşümle birlikte Anadolu Harikalar Diyarı ve mahalleyi birbirine bağlayacak Ekolojik Köprü Kent Balkon, Kayseri'de bir ilk olacak. Çevreyi koruma noktasında KAYÇEV ile önemli hizmetler yapıyoruz."



Başkan Çolakbayrakdar, yeni yapılacak projeler arasında yer alan El Emeği Pazarı, Sinan Kütüphanesi ve Müslüman Türk Alimleri Müzesi'nin yer aldığını sözlerine ekledi.

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