Çolakbayrakdar ve Nursaçan'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında annelerin bir gün değil, her gün sevilmesi ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.

Annelerin her gün hatırlanması gerektiğini aktaran Çolakbayrakdar, "Henüz doğmadan bizler için fedakar olan annelerimiz yaşamları boyunca aynı hassasiyetle bizlerin üzerinde varlıklarını hissettirmektedir. Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve hatırlayalım. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de annelerimize pozitif ayrıcalık tanıyor ve birçok projelerimizi onlar için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise annelerin hiçbir karşılık beklemeden sevgi, şefkat ve merhametle insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı yıllarında Erzurum'daki Aziziye Tabyası'nın savunmasında etkin rol oynayan Nene Hatun o zaman henüz 20 yaşındaydı. Onun bu genç haliyle 3 aylık bebeğini evde bırakarak savaş meydanlarına kendini atması gözleri yaşartan bir tablodur. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki annelerimize ilgimizi eksik etmeden, fazlasıyla hak ettikleri sevgi ve saygıyı her zaman göstererek, mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamak her vatan evladının görevidir."