Son Dakika Haberleri: Çolakbayrakdar, yakın zamanda açılacak olan KUMSMALL Factory AVM'de
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Çolakbayrakdar, yakın zamanda açılacak olan KUMSMALL Factory AVM'de

2 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar açılışına sayılı günler kalan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük Alışveriş merkezi olarak hizmet verecek olan KUMSMALL FACTORY AVM'yiziyaret etti.

Çolakbayrakdar, yakın zamanda açılacak olan KUMSMALL Factory AVM'de, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar açılışına sayılı günler kalan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük Alışveriş merkezi olarak hizmet verecek olan KUMSMALL FACTORY AVM'yi


ziyaret etti.


Kocasinan Belediye Baskanı Ahmet Colakbayrakdar yakında açılacak olan Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük AVM'si olan KUMSMALL AVM'nin çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. TOKİ tarafından yapılan AVM Klasik Avm ve Mobilya konseptinin bir araya getirilmesinden dolayı Türkiye'de bir ilk olacak. Şehrin sanayisinde üretilen Mobilyanın ön plana çıkarılacağı KUMSMALL FACTORY Alışveriş merkezi halı, perde, aydınlatma ev tekstili vb. gibi tamamlayıcı sektörlerle birlikte Kayseri ve Bölgesindeki illerde perakendenin tek adresi olacak. Yılın 365 günü açık fuar mantığı ile yurt içi ve yurt dışına özellikle Mobilyanın toptan satılması için pazarlama faaliyetlerinin yapılacağı AVM'de Bölgenin en büyük kapalı eğlence alanın yanı sıra giyim ve ayakkabıdan, Yeme-içme fast food alanların da ülkemizin önde gelen perakendecileri yerlerini almış durumda. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
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