Çolaklı Kreş'ten Kuş Yuvası Etkinliği
1 saat önce
Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakım Evi, soğuk kış günlerinde kuşları unutmayacak etkinlik gerçekleştirdi.
Manavgat
Belediyesi Çolaklı
Kreş ve Gündüz Bakım Evi, soğuk kış günlerinde kuşları unutmayacak etkinlik gerçekleştirdi.
Etkinlikte Çolaklı Kreş öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kreş bahçesindeki ağaçlara kuşlar için yem ve yuva bıraktı. Hayvan sevgisini ve yardım etme duygusunu aşılamayı hedefleyen etkinlikte çok mutlu olduklarını söyledi.
Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakım Evi yetkilileri ise, öğrencilere küçük yaşta hayvan sevgisi ve yardımlaşma duygusunu aşılamayı amaçladıklarını ve bu tarz etkinliklere devam edeceklerini belirtti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:59 Kaynak: İHA
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