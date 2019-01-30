Son Dakika Haberleri: Çölde Av", Resim Müzesi'ne Taşındı

Çölde Av", Resim Müzesi'ne Taşındı

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av", Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki yerinden alınarak sergileneceği Milli Saraylara bağlı Resim Müzesi'ndeki yeni yerine taşındı.

Çölde Av
Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av", Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki yerinden alınarak sergileneceği Milli Saraylara bağlı Resim Müzesi'ndeki yeni yerine taşındı.

Fransız ressam Felix-Auguste Clement'e ait 35 metrekarelik devasa tablo, 3 aylık bir çalışma yapan ve nakliyenin her aşamasını onlarca kez prova eden Milli Saraylar ekibince, önce rulo halinde, ahşap koruma sandığı içerisine büyük bir titizlikle yerleştirildi.

Ardından yine aynı titizlikle kapalı kasa kamyonete yerleştirilen devasa tablo, Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'ndan eskort eşliğinde Resim Müzesi'ne nakledildi.

Büyüklüğü itibariyle dünyanın sayılı tabloları arasında gösterilen 'Çölde Av', Resim Müzesi'nde uygulanacak restorasyon işleminin ardından sanatseverlerle buluşacağı belirtildi. Zengin bir tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar İdaresi, "Çölde Av" tablosunu bünyesine katarak sanat eserinin müze ortamında korunması, sergilenmesi ve tanıtılması yönünde önemli bir misyonu da yerine getirmiş oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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