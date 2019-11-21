Son Dakika Haberleri: Coldplay, 'çevre kaygıları' nedeniyle yeni albümü için dünya turuna çıkmayacak
BBC
Son Dakika Dünya Coldplay, 'çevre kaygıları' nedeniyle yeni albümü için dünya turuna çıkmayacak - Son Dakika Dünya

Coldplay, 'çevre kaygıları' nedeniyle yeni albümü için dünya turuna çıkmayacak

6 saat önce

İngiliz rock grubu Coldplay, yarın çıkacak yeni albümü Everyday Life'ın tanıtımını Ürdün'ün başkenti Amman'da seyircisiz olarak vereceği, YouTube'dan canlı yayımlanacak iki konserle yapacak.

İngiliz rock grubu Coldplay, yarın çıkacak yeni albümü Everyday Life'ın tanıtımını Ürdün'ün başkenti Amman'da seyircisiz olarak vereceği, YouTube'dan canlı yayımlanacak iki konserle yapacak. Grup, çevreyle ilgili kaygıları nedeniyle, albüm için dünya turuna çıkmayacağını duyurdu.

52 dakikalık albüm, Sunrise (Gündoğumu) ve Sunset (Günbatımı) adlı iki bölümden oluşuyor.

Coldpay, Amman'da yarınki ilk konserini gün doğumunu temsilen TSİ 07.00'de, ikinci konserini de gün batımını temsilen TSİ 17.00'de verecek.

Grup 25 Kasım'da Londra Doğal Tarih Müzesi'nde vereceği konserin tüm gelirini bir çevre kuruluşuna bağışlayacak.





2 yılda 4 kıtada 122 konser

Coldplay, 7. albümü "A Head Full of Dreams" için 2016 ve 2017 yıllarında çıktığı dünya turunda 4 kıtada toplam 122 konser vermişti.

Grubun solisti Chris Martin, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Son iki yıldır, turumuzun sadece sürdürülebilir değil aynı zamanda nasıl yararlı olabileceğini düşünüyorduk. Yeni turumuz mümkün olduğunca çevre dostu olacak. Karbon salımına yol açmamız, bizi hayal kırıklığına uğratır" dedi.

Martin, "Çok büyük konser turları düzenledik. Şimdi nasıl alırız değil, nasıl veririz diye bakıyoruz" diye konuştu.

Doğal Hayatı Koruma Koruma Örgütü'nün (WWF) iklim değişikliği sorumlusu Gareth Richard-King, grubun kararıyla ilgili olarak "Dünyaca ünlü sanatçıların gezegenin korunması için seferber olması olağanüstü bir girişim" dedi.

Coldplay, 'çevre kaygıları' nedeniyle yeni albümü için dünya turuna çıkmayacak
Ürdün, Amman, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açılmasına karar verdi Hakkında azil süreci yürütülen ABD Başkanı, basının karşısına keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:11:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Coldplay, 'çevre kaygıları' nedeniyle yeni albümü için dünya turuna çıkmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]