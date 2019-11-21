Son Dakika Haberleri: Coldplay çevreye faydalı bir yol bulana kadar turneye çıkmama kararı aldı
Son Dakika Dünya Coldplay çevreye faydalı bir yol bulana kadar turneye çıkmama kararı aldı - Son Dakika Dünya

Coldplay çevreye faydalı bir yol bulana kadar turneye çıkmama kararı aldı

6 saat önce

İngiliz rock grubu Coldplay konserlerinin çevreye verdiği zararı en aza indirmeden yeni albümlerinin tanıtımı turneye çıkmama kararı aldı

Coldplay çevreye faydalı bir yol bulana kadar turneye çıkmama kararı aldı, System.String[]

İngiliz rock grubu Coldplay konserlerinin çevreye verdiği zararı en aza indirmeden yeni albümlerinin tanıtımı turneye çıkmama kararı aldı.


Grubun vokalisti Chris Martin BBC'ye verdiği bir mülakatta "Turnemizin aktif olarak nasıl faydalı olabileceği üzerinde çalışıyoruz." sözlerini kullanarak herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ve gelecekteki konserlerinin pozitif etkisinin olmasını istedikilerini belirtti.

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Chris Martin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:04 
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