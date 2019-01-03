Colın's'e Belarus'tan Üçüncü Kez Ödül

Jean odaklı hazır giyim markası COLIN'S, Doğu Avrupa'daki başarılarına bir yenisini ekledi. COLIN'S, 17 yıldır Belarus'ta perakende markaları arasında düzenlenen Yılın 1 Numaralı Seçimi Yarışması'nda üst üste üçüncü kez birinci oldu. COLIN'S bu başarısı ile "Jean Mağaza Zincirleri" kategorisinde üçüncü kez ilk sırada yer alarak, en çok tercih edilen marka ödülüne layık görülmüş oldu.

'Türk moda sektörüyle güçleniyoruz'

Global pazarda her yıl daha da güçlendiklerini belirten COLIN'S Global Satış ve Pazarlama Direktörü Önder Ön, "Belarus'ta 3'üncü defa kucakladığımız bu ödül, diğer stratejik pazarlarımızda da en çok tercih edilen jean odaklı hazır giyim markası olma yolunda doğru adımlarla gittiğimizi gösteriyor. Yurtdışı pazarlarımızda yıllardır devam ettirdiğimiz istikrarlı yaklaşım ve yerel yapılanmada gösterdiğimiz başarı sayesinde geldiğimiz bu noktayı daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Global pazarda kazanılan başarıların sadece COLIN'S markasını değil, aynı zamanda Türk moda sektörünü de güçlendireceği bilinciyle yolumuza devam edecek, önümüzdeki dönemde yeni pazarlarda büyüme stratejimizi sürdüreceğiz" dedi.

Belarus'ta gençlerin tercihi COLIN'S

Belarus'un en saygın ekonomi organizasyonları arasında yer alan ve 17 yıldır yapılan Yılın 1 Numaralı Seçimi Yarışması'nda kazananlar, 1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında yapılan marka tercihi anket sonuçlarına göre belirleniyor. Ankete bu sene, Belarus'un 6 bölgesinde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu toplamda bin kişi katıldı. COLIN'S, 2016'dan beri olduğu gibi bu sene de Yarışmanın "Jean Mağaza Zincirleri" kategorisinde birinci sırada yer aldı.

Dünyada 38 ülkede faaliyet gösteren COLIN'S'in stratejik pazarları arasında Belarus'un yanı sıra Rusya, Ukrayna, Romanya, Fas ve Gürcistan bulunuyor.