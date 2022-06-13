"Derneğimiz din, dil ve ırk ayrımı yapmaz. Fransızca eğitiminin yanında kültürel faaliyetlere öncülük eder. Bu faaliyetlerin oluşabilmesi için iş birliğinin esas olması gerekir."

Merkez Park'taki konserde Collectif Medz Bazar müzik grubu çeşitli dillerde şarkılar seslendirdi. Bazı şarkılara dinleyiciler de eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı - Son Dakika

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