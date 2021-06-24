Colectiv, patronları ve politikacıları zenginleştirirken, masum vatandaşların ölümüne yol açan büyük bir sağlık hizmeti sahtekarlığını ortaya çıkarmaya çalışan bir araştırma ekibinin hikayesini konu ediyor.
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Colectiv
Yapımcı Firma: Fabula Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Lüksemburg, Romanya, Almanya
Orijinal Dili: Rumence, İngilizce
Filmin Süresi: 109 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 20.08.2021
Collective Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › Sinema › Collective Filmi - Son Dakika