Collective Filmi - Son Dakika

Colectiv, patronları ve politikacıları zenginleştirirken, masum vatandaşların ölümüne yol açan büyük bir sağlık hizmeti sahtekarlığını ortaya çıkarmaya çalışan bir araştırma ekibinin hikayesini konu ediyor.

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