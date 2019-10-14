Son Dakika Haberleri: 'Çöllerin Çölü' Tenere'de umuda yolculuk
BBC
Son Dakika Dünya 'Çöllerin Çölü' Tenere'de umuda yolculuk

'Çöllerin Çölü' Tenere'de umuda yolculuk

18 dakika önce

Afrikalı göçmenler, Akdeniz'e uzanan umuda yolculuklarına kamyonlarla Afrika'nın içlerinden başlıyor ve BM'ye göre bu tehlikeli yolculukta, Akdeniz'de ölenlerin iki katı hayatını kaybediyor.

'Çöllerin Çölü' Tenere'de umuda yolculuk, System.String[]

Afrika'nın içlerinden, Sahra altı ülkelerden daha iyi bir yaşam, iş, AŞ bulma umuduyla yola çıkan yüzbinlerce göçmenin trajedisi, büyük ölçüde Akdeniz'de batan tekne haberleriyle duyuluyor.

Ancak göçmenler, umuda yolculuklarına kamyonlarla Afrika'nın içlerinden başlıyor ve BM'ye göre bu tehlikeli yolculukta, Akdeniz'de ölenlerin iki katı hayatını kaybediyor.

Tuareg dilinde "Çöllerin Çölü" anlamına gelen Tenere isimli belgeselin yapımcısı olan Hasan Söylemez, bu tehlikeli yolculuğun hikayesini BBC Türkçe'ye anlattı.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:08 
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