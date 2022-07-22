Çölleşmiş araziler "Ekobox" ile tarıma kazandırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, tarım ve ormancılıkta kuraklık ve erozyonun önüne geçmek, az maliyetle tarım yapılmasını kolaylaştırmak için toprağın altındaki suyu koruyabilen Ekobox Bitki Destek Ünitesi projesini hayata geçirdi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, temiz su kaynaklarının korunması, sulanamayan çölleşmiş arazilerin ekonomiye kazandırılması, minimum maliyetle çiftçilerin tarım yapabilmesi, iklim değişikliği etkisinin sebep olduğu olumsuzlukların asgari düzeye indirilmesi amacıyla başlatılan projedeki Ekobox Bitki Destek Ünitesi ilk olarak Konya'da uygulandı.

Doğada kendiliğinden yetişen ormanların oluşum şeklini taklit eden bir sistem olan Ekobox, bitkilerin su ihtiyaçlarının toprak altındaki mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamayı öğreten bir bitki destek ünitesi olarak tanımlanıyor.

Ünitelerin altında bulunan fitil sayesinde, toprak yeterli neme ulaştığında su akışı azalıyor, toprak kuruduğunda fitilden su akışı artıyor. Fitil vasıtası ile toprağa iletilen su, Ekobox'ın altında bir su sütunu oluşturuyor. Fidan ya da ağaç bu su sütununu takip ederek yer altında oluşan bu kaynaktan su ihtiyacını karşılıyor.

Sistem, toprağın su kaybını önleyecek

Ekobox'ın ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir döngü başlatılıyor ve bitki, gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcaklık farklarından oluşan yoğuşmadan kendisine su sağlayabiliyor.

Bulunduğu iklim koşuluna ve coğrafyaya göre günlük ortalama 18 ile 250 santimetre küp arasında su üreten bu sistem, tasarlandığı şekliyle her hasatla kendini sürekli takviye edebiliyor.

Ekobox, bitkinin veya ağacın dikimi esnasında bir defa suyla doldurulduktan sonra bir daha su ihtiyacı olmuyor. Ekobox, güneş ışınlarının sebep olduğu buharlaşmayı engelleyecek, toprağın su kaybını önleyecek ve toprak sıcaklığını dengede tutmada rol oynayacak.

Çölleşmiş araziler ıslah edilebilecek

Ekobox ile kurak ve yarı kurak alanlarda sulamasız ağaç tarımı yapılabilecek ve ormanlar oluşturulabilecek.

Proje kapsamında, Türkiye'nin taşlık, bozulmuş, erozyona uğramış ve çölleşmiş arazileri ıslah edilerek, tarım ve ormancılığa kazandırılabilecek.

Temiz su kaynaklarını koruyarak iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacak Ekobox Bitki Destek Ünitesi'yle çiftçilere de katkı sağlanması hedefleniyor.

Asırlık ağaçları yetiştirmek mümkün olacak

Ekobox'ın oluşturduğu su kaynağı ile asırlık ağaçlar yetiştirilebilecek.

Sistem sayesinde aşırı sulamadan kaynaklanan bitki köklerinin yeterli havayı ve besin maddelerini alamaması, kazık kök yapmayarak tembelleşmesi, bitki köklerinin çürümesi ve toprak tuzluluğunun artması gibi birçok problem de ortadan kaldırılacak.

Proje ile atıl arazilerin ekonomiye kazanımı, iklim değişikliğinin etkisinin azaltılması, temiz su kaynaklarının korunması, erozyon ve çölleşme ile mücadele ve küresel açlık sorunlarının da çözümüne katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ekobox kullanılan arazilerde, su kuyusu açmak için sondaj çalışması yapılmasnaı, damlama ya da salma sulamaya ihtiyaç duyulmayacak.

Tarım yapılırken çapalama gerekmeyecek

Bitkilerin az ya da aşırı sulamadan kaynaklı kurumadan ya da mantar gibi hastalıklardan korunmasını da sağlayacak Ekobox, aşırı sıcak ya da soğuk koşullarda klimatik etkiyle bitkiyi ve temiz su kaynaklarını koruyacak.

Taşlık, kurak ve yarı kurak arazileri ıslah edecek ve her tür arazide kullanılabilecek ünite sayesinde, tarım yapılırken çapalama da gerekmeyecek.