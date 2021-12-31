Üye Girişi
Son dakika: Colorado'da Şiddetli Yangın: 6 YaralıBinlerce Kişi Bölgeden Tahliye Edildi - Son Dakika

Son dakika: Colorado'da Şiddetli Yangın: 6 YaralıBinlerce Kişi Bölgeden Tahliye Edildi

31.12.2021 10:52

Son dakika gündem haberine göre - Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı Binlerce kişi bölgeden tahliye edildi ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan orman yangınlarının yayılmasının ardından binlerce kişi bölgeden tahliye edilirken, yüzlerce ev de alevlere teslim oldu.

- Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı

Binlerce kişi bölgeden tahliye edildi

COLORADO - ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan orman yangınlarının yayılmasının ardından binlerce kişi bölgeden tahliye edilirken, yüzlerce ev de alevlere teslim oldu. Yangında, alevler arasında kalan evlerden 6 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinin kuzeyinde çıkan orman yangınlarının hızla yayılmasının ardından yetkililer harekete geçti. Saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgar, yangının daha da büyümesine neden oldu. Alevlere teslim olan yüzlerce ev küle döndü. Dün 30 bin ev terk edilirken, yangın bölgesinde yaşayan binlerce insan ise tahliye edilmeye başlandı.

Yangında cay kaybı ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken yetkililer, şiddetli yangında can kaybından endişe ediyor. Polis memuru Joe Pelle, yangında yüzlerce evin alevler içinde kaldığını ve ilk müdahaleler sonunda 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Son dakika: Colorado'da Şiddetli Yangın: 6 YaralıBinlerce Kişi Bölgeden Tahliye Edildi
Son dakika: Colorado'da Şiddetli Yangın: 6 YaralıBinlerce Kişi Bölgeden Tahliye Edildi
Son dakika: Colorado'da Şiddetli Yangın: 6 YaralıBinlerce Kişi Bölgeden Tahliye Edildi
Son dakika: Colorado'da Şiddetli Yangın: 6 YaralıBinlerce Kişi Bölgeden Tahliye Edildi
Son dakika: Colorado'da Şiddetli Yangın: 6 YaralıBinlerce Kişi Bölgeden Tahliye Edildi
Son dakika: Colorado'da Şiddetli Yangın: 6 YaralıBinlerce Kişi Bölgeden Tahliye Edildi

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Colorado, Denver, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Colorado'da Şiddetli Yangın: 6 YaralıBinlerce Kişi Bölgeden Tahliye Edildi - Son Dakika


Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti! Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!         
11:47
İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede! İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!         
11:44
CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya! CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!         
11:35
Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde         
11:23
Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58

Son Dakika Haberleri
11:46 Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!
11:43 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!
11:34 CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!
11:30 Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor
11:26 Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Barış'a gizemli zarfları kim gönderiyor?
11:22 Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde
11:21 Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor
11:20 Yılın son gününe yükselişle başlayan dolar şu saatlerde 13,28'den işlem görüyor
11:17 Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10!
11:17 Camdaki Kız 26. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 11:55:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Colorado'da Şiddetli Yangın: 6 YaralıBinlerce Kişi Bölgeden Tahliye Edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement