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Colorado'da trafik polisi kazadan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

Colorado'da trafik polisi kazadan saniyelerle kurtuldu

17.02.2022 17:47
Colorado'da trafik polisi kazadan saniyelerle kurtuldu

ABD'nin Colorado eyaletinde trafik kontrolü yapan bir polis, durdurduğu araca başka bir aracın çarptığı kazadan saniyelerle kurtuldu.

ABD'nin Colorado eyaletinde trafik kontrolü yapan bir polis, durdurduğu araca başka bir aracın çarptığı kazadan saniyelerle kurtuldu.

ABD'nin Colorado Eyalet Devriyesi'nde bir polis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle için bir aracı durdurdu. Bu sırada başka bir araç son sürat duran araca çarptı. Saniyeler önce aracına dönen polis ise kazadan kıl payı kurtuldu. Araçtakiler hafif yaralanırken, kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - COLORADO

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Colorado, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Colorado'da trafik polisi kazadan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Colorado'da trafik polisi kazadan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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