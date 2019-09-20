Son Dakika Haberleri: Colorado eyaletinde 'memelere özgürlük' isteyen kadınların zaferi
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Colorado eyaletinde 'memelere özgürlük' isteyen kadınların zaferi

1 saat önce

Colorado eyaletinde 'memelere özgürlük' isteyen kadınların zaferi

Colorado eyaletinde 'memelere özgürlük' isteyen kadınların zaferi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletine bağlı Fort Collins kadınların memelerini açmalarıyla mücadele etmek için harcanacak paraya değmeyeceğine karar verdi. Söz konusu karar 'memelere özgürlük' (Free the Nipple) mücadelesi veren Colorado eyaletindeki kadınlar için bir zafer anlamına geliyor.


Şubat ayında eyaletteki temyiz mahkemesi, kadınların göğüslerini açmalarını yasaklamanın anayasaya aykırı olacağına ve erkekler için böylesi bir yasak olmazken kadınlara yasaklamanın ayrımcılık olacağına yönelik verdiği kararı onamıştı. Mahkeme ayrıca, Denver ve Boulder kentlerinde kadınları halihazırda göğüsleri açık gezebildiğine ve bunun şu ana kadar herhangi bir 'zararının' olduğuna yönelik delil bulunmadığına hükmetmişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:15 
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