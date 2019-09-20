Colorado eyaletinde 'memelere özgürlük' isteyen kadınların zaferi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletine bağlı Fort Collins kadınların memelerini açmalarıyla mücadele etmek için harcanacak paraya değmeyeceğine karar verdi. Söz konusu karar 'memelere özgürlük' (Free the Nipple) mücadelesi veren Colorado eyaletindeki kadınlar için bir zafer anlamına geliyor.



Şubat ayında eyaletteki temyiz mahkemesi, kadınların göğüslerini açmalarını yasaklamanın anayasaya aykırı olacağına ve erkekler için böylesi bir yasak olmazken kadınlara yasaklamanın ayrımcılık olacağına yönelik verdiği kararı onamıştı. Mahkeme ayrıca, Denver ve Boulder kentlerinde kadınları halihazırda göğüsleri açık gezebildiğine ve bunun şu ana kadar herhangi bir 'zararının' olduğuna yönelik delil bulunmadığına hükmetmişti.