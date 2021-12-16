Colorado'yu toz fırtınası vurdu - Son Dakika

- Colorado'yu toz fırtınası vurdu

COLORADO - ABD'nin Colorado eyaletinde toz fırtınası meydana geldi. Colorado'daki 100 binden fazla ev ve işyeri dahil olmak üzere toplam 4 eyalette elektrik kesintileri yaşandı.

ABD'nin Colorado eyaletinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda toz fırtınası meydana geldi. Dağlar üzerinde çıkan toz fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, meteorologlar olağandışı fırtınayı "dust bowl (toz çanağı)" olarak nitelendirdi ve hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açtığını belirtti. Bir kamyonun şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildiği görüldü.

4 eyalette elektrik kesintisi

Kansas'ta da yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan fırtınanın yollarda görüş mesafesini düşürdüğü, Nebraska ve Iowa'da da benzer durumların yaşandığı kaydedildi.

Fırtına nedeniyle Colorado'daki 100 binden fazla ev ve işyeri de dahil olmak üzere 4 ABD eyaletinde elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Eyalet yetkililerine göre rüzgarlar, Kansas'ın batısında görüş mesafesini sıfıra indirdi ve 4 aracın devrilmesine neden oldu. Kansas yetkilileri, Colorado sınırından Salina'ya kadar Interstate 70'i ve Kansas'ın kuzeybatısındaki 9 noktada tüm karayollarını trafiğe kapattı.

Nebraska Valley'deki Ulusal Hava Durumu Servisi'nden meteoroloji uzmanı Brian Barjenbruch, "Bir seferde bu kadar hasar veren fırtınayı görmek, yılın herhangi bir zamanında olağandışı olurdu. Ancak bunun Aralık ayında olması gerçekten anormal" dedi.