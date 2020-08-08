Çolpan İlhan doğum gününde kabri başında anıldı - Son Dakika

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 84'üncü doğum gününde kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, sanatçının oğlu Kerem Alışık ve torunu Sadri Alışık'ın yanı sıra sevenleri katıldı.

Anma etkinliğinde davetli sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı tutuldu.

Şair Attila İlhan'ın kardeşi, oyuncu Sadri Alışık'ın eşi Çolpan İlhan için dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Oyuncu Kerem Alışık, anmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evlerin bir kokusu vardır, evlere kokusunu anneler verir. Özlemin de öyle buruk bir kokusu var ki o da hiçbir çiçeğe değişilmez. Ama bu anne kokan çiçekler yok mu... İyi ki doğdun 'çolpan yıldızı' diyorum, iyi ki vardın, iyi ki ailemizin kahramanı oldun. Bizlere bu güzellikleri, şansları, bu fırsatları verdin. Rahmet diliyorum." dedi.

Etkinlikte sanatçının kabrinin üzerine, Sadri Alışık'ın kendisinin çizdiği ve yanına "Kerem'e, Çolpan'a ve sizlere... Veda değil, merhabadır. Ekim 1978" notunu yazdığı portresinin afişi asılırken, katılanlara tatlı ikramında bulunuldu.