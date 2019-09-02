Columbia PFG Alaçatı Big Fish'te, en büyük balık için yarış başlıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden en iyi amatör sportif balıkçıları bir araya getiren Columbia PFG Alaçatı Big Fish, bu yıl da outdoor'un öncü markası Columbia ana sponsorluğunda 60 tekne ve 350 katılımcı ağırlayacak.

İzleyici ve katılımcı sayısıyla Avrupa'nın en önemli turnuvaları arasında gösterilen Columbia PFG Alaçatı Big Fish, Türkiye'de yapılan sportif balıkçılık turnuvaları arasında "Yakala-Bırak-Yaşat" uygulamasını ilke edinen tek turnuva olma özelliğini taşıyor.

En büyük hedeflerinden biri balıkçılık sporunu daha geniş kitlelere duyurmak olan turnuva, "Yakala-Bırak-Yaşat" misyonuyla yeteri kadar balığın avlanmasını diğerlerinin ise doğaya sağlıklı bir şekilde iade edilmesini teşvik ederek farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Turnuvanın ötesinde Alaçatı'nın en güzel mevsiminde eğlenceli etkinlikler, keyifli atölyeler ve konserlerle unutulmaz bir deneyim yaşatan Columbia PFG Alaçatı Big Fish ayrıca, sürpriz konuk isimler, birbirinden farklı workshoplar, çocuklara özel mini turnuva, keyifli söyleşiler, eğlenceli partiler ve konserler, offshore fishing expo ile zengin bir program sunuyor. Turnuva alanında kurulacak olan Columbia pop-up store'da ise markanın PFG serisi deniz severlerle buluşuyor.

İlknur ve Ertuğrul İçingir önderliğinde gerçekleşen turnuva, Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve ünlü isimlerinin yansıra, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Dubai'den de misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Ant Yapı, Furuno, Mercury, Riviera, Türk Hava Yolları, WorkRoom, Arvento veAlavya Otel'in değerli katkılarıyla gerçekleşecek olan Columbia PFG Alaçatı Big Fish, gala yemeğinde ise Otuzbeşlik'in ev sahipliğinde misafirlerini ağırlayacak.