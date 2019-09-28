Son Dakika Haberleri: Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası
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Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası

15 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası, denize açılan 53 ekiple Türkiye'de düzenlenen en yüksek katılımlı sportif balıkçılık turnuvası oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası, denize açılan 53 ekiple Türkiye'de düzenlenen en yüksek katılımlı sportif balıkçılık turnuvası oldu.

Port Alaçatı'ndan sabah saatlerinde, "Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" teması ve "Büyük Balığın Peşinde" sloganıyla başlayan turnuvada, 53 tekne denize açıldı.

Karadan 30 deniz mili açıkta gerçekleşen avda, sadece 3 tekne balık yakalayabildi.

Albatros ekibinin yakaladığı 150 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki Bluefin Orkinos, yakala-bırak kategorisinde yaşam alanına salındı.

Yarışların ilk günü karaya balık getiren tek ekip, Sinan Kuran, Osman Bulutlar, Bora Özer, Alptuğ Önal ve Zafer Toksöz'den oluşan Shamu ekibi oldu. Ekibin tuttuğu 193 santimetre uzunluğunda ve 98,5 kilogram Bluefin Orkinos balığı tartıldıktan sonra anı fotoğrafı çekildi.

Turnuva yarınki av sonrası düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası

Alaçatı, Çeşme, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:40 Kaynak: AA
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