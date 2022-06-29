Çölyak hastaları için ekilen karabuğdayda hasat zamanı

Çölyak hastaları için Artuklu ilçesinde 10 dönümlük alana ekilen karabuğdaydan olumlu sonuç alındı. Normalde 90 günde yetişen karabuğdayın, Mardin ovasında 65 gün sonra hasadına başlandı. Ürünün kısa sürede hasat edilmesi, ikinci ve üçüncü ürün ekimi yapılmasına da imkan sağlarken, kentte açılacak üretim tesisinde de karabuğdaydan yapılacak ürünlerle çölyak hastalarının talebi ücretsiz karşılanacak.

Kaynak: DHA

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

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