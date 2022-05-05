Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar - Son Dakika
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Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar

05.05.2022 11:23
Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar

KOCAELİ Çölyak ve PKU Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde çölyak hastalığına dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi.

KOCAELİ Çölyak ve PKU Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde çölyak hastalığına dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi. 4 ilde 100 çölyak hastası çocuğa glutensiz hediye paketi götürecek olan bisikletçiler, 9 Mayıs'a kadar Balıkesir'e kadar pedal çevirecek.

Kocaeli Çölyak ve PKU Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde Kocaeli'den Bursa'ya, Bursa'dan Balıkesir'e bisiklet turu düzenlendi. Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sponsor şirketler yardımıyla toplanan glutensiz ürünlerin, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yaşayan 100 çölyak hastası çocuğa dağıtılacağı etkinlik ile farkındalık oluşturulması amaçlandı. Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden 12 gönüllü bisikletçinin pedal çevireceği etkinlik, bugün İzmit Kent Meydanı'ndan başladı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Çölyak ve PKU Derneği Başkanı Nesrin Atar, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuğberk Atar, bisikletçiler ve davetliler katıldı.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖZEL ÇOCUKLARA HEDİYE EDİLECEKKocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuğberk Atar, 100 çocuğun ihtiyacını karşılayabilmek için ücretsiz ürünler topladıklarını belirterek, "Çölyak hastalığının farkındalığının yaratılması için bu turu yapıyoruz. Burada 12 gönüllü bisikletçimiz var. Bu gönüllü bisikletçilerimiz Kocaeli'den Yalova'ya, Yalova'dan Bursa'ya, Bursa'dan Balıkesir'e bu farkındalığın artırılması için pedal çevirecek. Toplanan ücretsiz ürünlerimizi, ihtiyaç sahibi özel çocuklarımıza hediye edeceğiz" dedi.NORMAL ÜRÜNLERE GÖRE 20 KAT DAHA PAHALI

Kocaeli Çölyak ve PKU Derneği Başkanı Nesrin Atar da çölyak hastalarının ömür boyu glutensiz ürünlerle beslenmek zorunda olduğunu hatırlatarak, "Bizlerin bu tercihi değil; zorunluluğudur. Tek tedavi yöntemi, glutensiz beslenmedir. Bu bağlamda tükettiğimiz glutensiz ürünler ise normal ürünlere göre 15-20 kat daha pahalıdır. Bizler de hem farkındalık yaratmak hem de fayda sağlamak adına Yalova, Bursa, Balıkesir ve Kocaeli'de toplam 100 çölyaklı çocuğumuzun bir nebze de olsa hayatlarına dokunmak amacıyla hazırladığımız glutensiz ürün hediye paketlerini dağıtmak üzere yola çıkacağız" diye konuştu.


Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar
Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar
Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar
Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar
Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar
Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar
Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar
Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar
Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar
Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar
Çölyak hastaları için pedal çevirip, glutensiz ürün dağıtacaklar
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Kaynak: DHA

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