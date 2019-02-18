Son Dakika Haberleri: Çölyak Hastaları Nasıl Kozmetik Seçmeli?

Çölyak Hastaları Nasıl Kozmetik Seçmeli?

48 dakika önce

Çölyak hastalarının beslenmeleri özel. Sakınması gereken tahıllar var. Bu tahıllardan kullandığınız kozmetiklerde de olmaması gerek. Ambalaj üzerindeki "glütensiz" ibaresini takip ediniz.

Çölyak hastalarının beslenmeleri özel. Sakınması gereken tahıllar var. Bu tahıllardan kullandığınız kozmetiklerde de olmaması gerek. Ambalaj üzerindeki "glütensiz" ibaresini takip ediniz. Yaşam kalitenizin düzelmesi için T.C. Sağlık bakanlığının çölyak hastalığı belirtileri sayfasından emarelere bakıp şüpheniz varsa bir doktora görünmenizi tavsiye ederim. Link: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/metabol...

"Çölyakla yaşam derneği" link: http://www.colyak.org.tr/

"Çölyak hastaları Vakfı" link: https://celiac.org/ Bazı yabancı logolar "zarar vermeyecek kadar" glüten içerdiğini anlatır (10ppm veya 20ppm)

http://aysenuryazici.com/colyak-hasta...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:46 Kaynak: Youtube

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