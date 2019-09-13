Son Dakika Haberleri: Çölyak hastalarına "glütensiz aşure" ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Çölyak hastalarına "glütensiz aşure" ikramı

54 dakika önce

Kütahya Belediyesi tarafından, çölyak hastalarına glütensiz aşure ikramı yapıldı.

Çölyak hastalarına

Kütahya Belediyesi tarafından, çölyak hastalarına glütensiz aşure ikramı yapıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtan Kütahya Belediyesince, Kütahya Çölyak ve PKU Derneği işbirliği ile çölyak hastaları için de glütensiz aşure hazırlandı.


Belediye Başkanı Alim Işık, Cumhuriyet Caddesi'ndeki aşure dağıtımında yaptığı konuşmada, Çölyak Derneğinin talebi üzerine glütensiz aşure yaparak kentte bir ilke imza attıklarını söyledi.

Aşurenin milletin parası ile yapıldığını belirten Işık, "Muharrem ayının en güzel ikramı aşure. Biz belediye olarak halkımıza bu ikramı hazırlarken glütenli gıdalara hassasiyeti olan vatandaşlarımızın da aşure yemelerini istedik. Derneğimizle işbirliği içerisinde çölyak hastalarımız için de glütensiz aşureyi hazırladık. Bu hassasiyeti taşıyan bütün herkes aşuremizi afiyetle yesinler. Bunun yanında çölyak hastalarımız için önümüzdeki yıl da fırıncılar odamızla görüşüp glütensiz ekmek yaptırmayı planlıyoruz." dedi.

Çölyak Derneği Başkanı Nuray Kolcu Sayıner de glütensiz aşurenin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade ederek "Bizler de engelli statüsündeyiz. Her engel görülebilen engel olmayabiliyor. Bizim engelimiz de gözle görülmeyen bir engel. Biz de gıda ile sınanıyoruz. Bizim için yapılan bu duyarlılık bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Işık ile AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Vali Yardımcısı Mustafa Güney vatandaşlara aşure dağıttı.

Cumhuriyet Caddesi, Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşlerine not bırakıp, PUBG oyununda tanıştıkları kişi ile kaçan kız kardeşler: Pişmanız, kandırıldık
2 İngiliz turist Beyoğlu'nda kaldıkları apart otelin odasında ölü bulundu! Mehmet Metiner'den Arınç'a 'Bülent Turan' tepkisi: Asıl siz haddinizi bileceksiniz Son dakika: Diyarbakır'da, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısında Kulp Belediye Başkanı gözaltında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:23:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çölyak hastalarına "glütensiz aşure" ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]