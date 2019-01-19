Son Dakika Haberleri: Çölyak Hastalarına Glütensiz Ekmek ile Gıda Dağıtıldı

Çölyak Hastalarına Glütensiz Ekmek ile Gıda Dağıtıldı

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, çölyak hastalarına glütensiz ekmek ile 11 çeşit temel besin malzemelerinin içinde yer aldığı gıda kolisi desteğini bu ayda gerçekleştirdi.

Çölyak Hastalarına Glütensiz Ekmek ile Gıda Dağıtıldı, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, çölyak hastalarına glütensiz ekmek ile 11 çeşit temel besin malzemelerinin içinde yer aldığı gıda kolisi desteğini bu ayda gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi, çölyak hastalarına ihtiyaç duydukları temel besin maddelerinin teminini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. İlçede yaşayan çölyak hastaları için içerisinde 11 çeşit gıda malzemesinin bulunduğu koliler Haliliye Belediyesi tarafından dokuzuncu kez hazırlandı. Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binasında gerçekleşen dağıtım programına Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcısı Haci Kanduza, Meclis Üyeleri Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ ile Çölyak Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ve çölyak hastaları katıldı.

Dağıtım programında konuşan Federasyon Başkanı Hasan Doğan, yaptığı desteklerden dolayı Demirkol'a teşekkür ettiğini ifade etti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise, Haliliye'de yaşayan her kesimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, "İlklerin belediyesi olacağız dedik ve ilklerin belediyesi olarak halkımızın tüm kesiminin, her yaş grubundaki vatandaşımızın ihtiyacının ne olduğunu öğrenmek istedik. Çölyak diye bir tabir ile karşılaştık. Bir aile düşünün ki, aynı sofrada oturduğu halde çocuğu ekmek yiyemiyor. Biz bu acıyı yüreğimizde hissettik. Çölyaklılar için elimizden ne geliyorsa yaparız dedik. Şanlıurfa'da ilk defa çölyaklı hastalarımıza gıda kolileri temin ettik. Haliliye dışında üç büyükşehir belediyesinde glütensiz ekmek üretimi yapılmaktadır. Haliliye Belediyesi, Türkiye'de glütensiz ekmek üreten tek ilçedir. Türkiye'de, bu ekmeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtan tek belediyedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Haliliye Belediyesine sağlamış olduğu bütçe ile sağlanmaktadır" dedi.

Demirkol'un açıklamasının ardından içerisinde tamamı glütensiz malzemeden yapılan şekerli kurabiye, tuzlu kurabiye, mısır unu, puding, köftelik bulgur, erişte, çikolata, makarna, çorba bulunan gıda kolilerinin dağıtımı yapıldı.

Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından ilçe belediyeleri arasında Türkiye'de ilk kez faaliyete sunulan glütensiz ekmek fırını ile de çölyaklılara her gün ücretsiz ekmek dağıtımı yapılmaktadır, denildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:50 Kaynak: İHA

Fevzi Demirkol, Haliliye, Yaşam
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