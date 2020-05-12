Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, çölyak hastalarına glutensiz gıda paketleri ulaştırdı.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, koronavirüs salgını döneminde vatandaşların mağdur olmaması adına rutin çalışmalarına devam ederken verdiği hizmetlere yenilerini ekledi. Eyüpsultan Belediyesi, glutensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastalarını da unutmadı ve onlara bugün glutensiz gıda paketlerini ulaştırdı. Paketlerini teslim alan vatandaşlar yapılan hizmetten memnun kaldıklarını, kendilerini unutmayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini iletti.

17 BİN ADET GIDA KOLİSİ DAĞITILDI

Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 17 bin adet kolinin dağıtımını da tamamladığını, gerekli görülen ailelere de yardımlara devam ettiğini bildirdi. Belediye yardımların kolay ulaşması için ilçeyi, 4 bölgeye ayırarak dağıtımı yapıyor. Gıda kolilerinin dağıtımına köylerden başlanırken dağıtıma diğer mahallelerde devam edildi. Gıda kolilerinin içinde her ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunuyor. Gıda kolisi alan ihtiyaç sahipleri, Eyüpsultan Belediyesi'nin yapmış olduğu bu destekten dolayı memnun kaldıklarını ifade ettiler.