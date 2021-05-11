Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika

Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

11.05.2021 16:45

Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği Bahçelievler'de glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına, gıda paketi dağıtıldı.

Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

İSTANBUL - Bahçelievler'de glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına, gıda paketi dağıtıldı. Çölyak hastaları için özel hazırlanan glütensiz gıda kolileri, ilçede tespit edilen 70 aileye ulaştırıldı.

Glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına ürün desteğini sürdüren Bahçelievler Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi dağıttı. Periyodik aralıkla dağıtılan paketlerin içerisinde 22 ürün bulunuyor. Ayrıca Ramazan Ayı nedeniyle çölyak hastalarına özel güllaç da takdim edildi. Çölyak hastaları için hazırlanan glütensiz gıda kolileri, Bahçelievler Belediyesi Vefa Destek Ekipleri tarafından ilçede tespit edilen 70 aileye ulaştırıldı.

"Çölyak hastalarımıza bu kolileri iletmeye çalışıyoruz"

Kolilerde 22 adet ürün olduğunu söyleyen Bahçelievler Belediyesi Vefa Destek Ekibinden Ufuk Korkmaz, "Yıl içerisinde devamlı olarak Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'ın aracılığıyla çölyak hastalarımıza bu kolileri iletmeye çalışıyoruz. Bunların içerisinde unundan lavaşına, ekmeğinden çikolatasına kadar çölyak hastalarına uygun olacak şekilde olanlar, bunları 22 parça olmak üzere çölyak hastalarımıza götürmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bayramda veya özel günlerimizde bize hediye olarak yiyecekler gönderiyorlar"

Ürünlerin pahalı olduğunu belirten Senem Elif Korkmaz, "Alerjimi sekiz yaşında öğrendim ve ilk 1-2 sene çok zordu. Çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Beslenmek cidden çok zordu çünkü hiçbir yerde hiçbir atıştırmalığımız ve yemeğimiz yoktu. İki sene sonra ailemle ben farklı şeyler deneyerek farklı yiyecekler bulmaya başladık. Ekmeklerimiz tutmuyordu çünkü çok sert ve hemen yumuşuyordu. Her bayramda veya özel günlerimizde bize hediye olarak yiyecekler gönderiyorlar. Çok memnunuz, çoğu kişiye böyle şeyler yolladıkları için Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır'a çok teşekkür ediyoruz. Aslında çok zor fakat insanlar bunları birazcık daha anlamaya başladığı için yiyecekler şu an bulunuyor. Fakat çok pahalılar yani normal fiyatının 2-3 katı oluyor çoğu zaman her şey, o yüzden bazı şeyleri herkes alamıyor" şeklinde konuştu.

"Bütün mutfak düzenimizi değiştirmek zorunda kaldık"

5 yaşındaki oğlu çölyak hastası olan Ayça Güner, "2019 Nisan ayında Mete'ye çölyak teşhisi kondu. O tarihten beri glütensiz besleniyoruz. Bütün mutfak düzenimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ama şikayetçi değiliz. Çok daha sağlıklı besleniyoruz. Onun gelişimi de normale döndü. Ürünlere ulaşmak zor ve pahalılar ama alışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Hakan Bahadır, Bahçelievler, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Uyuşturucu tacirlerinin üzerine giden avukata, sokak ortasında saldırı Uyuşturucu tacirlerinin üzerine giden avukata, sokak ortasında saldırı 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
17:34 Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
17:30 Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
17:21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası
17:14 Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
16:59 Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı         
17:35
Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı         
17:30
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası         
17:21
Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi         
17:14
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu         
16:27
Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!         
16:23
Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!         
15:57
Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!         
15:41
Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti         
14:13
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi         
13:20
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!         
12:35
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 17:51:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement