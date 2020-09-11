Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sürüyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda desteğine kent merkezi ve ilçelerde devam ediyor. Döşemealtı, Kemer ve Finike'de glutensiz gıda tüketmek zorunda olan vatandaşlara ürünleri teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Çölyak hastası vatandaşlara ürünleri ulaştırıldı. Glutensiz gıda paketleri, Yeşilbayır, Yeniköy, Başköy ve Bahçeyaka mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından teslim edildi.

Finike' de glutensiz gıda desteği sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Finike'deki Saklısu Mahallesi'nde oturan 23 yaşındaki Merve Topalşahin ve Sahilkent Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Ali Ateş'e 6 ay kullanabileceği glutensiz gıdaları teslim etti. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine sağladığı destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kemer'de iki aileye gıda desteği

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ekipleri tarafından incelemesi yapılan Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Ceren Topbaş ve Kuzdere Mahallesinde yaşayan 44 yaşındaki Süleyman Kılıç'a da 6 aylık glütensiz gıda desteği sağladı. 5 aylık hamile olan Ceren Topbaş'ın eşi glutensiz gıdaların maliyetinin yüksekliği nedeniyle temininde zorluk yaşadıklarını belirterek, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA