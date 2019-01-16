Çölyak Hastalarına Glütensiz Un ve Makarna Yardımı

Şehitkamil Belediyesinin çölyak hastalarına yönelik yapmış olduğu 9 kilodan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna dağıtımı, 498 çölyak hastasını mutlu etti.

Şehitkamil Belediyesinin çölyak hastalarına yönelik yapmış olduğu 9 kilodan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna dağıtımı, 498 çölyak hastasını mutlu etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde farklı adreslerde ikamet eden çölyak hastalarına periyodik olarak glütensiz un ve makarna yardımında bulunmayı sürdürüyor.



Son olarak 498 çölyak hastası için 9 kilodan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna yardımı yapan Şehitkamil Belediyesi, hem hastaları hem de yakınlarını mutlu etti.



Sabah saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankasına giden aileler, sırasıyla yardım paketlerini aldı.

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