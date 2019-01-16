Çölyak Hastalarına Glütensiz Un ve Makarna Yardımı

Şehitkamil Belediyesinin çölyak hastalarına yönelik yapmış olduğu 9 kilodan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna dağıtımı, 498 çölyak hastasını mutlu etti.

Şehitkamil Belediyesinin çölyak hastalarına yönelik yapmış olduğu 9 kilodan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna dağıtımı, 498 çölyak hastasını mutlu etti.



Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde farklı adreslerde ikamet eden çölyak hastalarına periyodik olarak glütensiz un ve makarna yardımında bulunmayı sürdürüyor. Son olarak 498 çölyak hastası için 9 kilodan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna yardımı yapan Şehitkamil Belediyesi hem hastaları hem de yakınlarını mutlu etti. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankasına giden aileler, sırasıyla yardım paketlerini aldı.



Bize çok katkı sağlıyor



Yapılan yardımların kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Hasan Turan, "Bu yardımı oğlum için alıyorum. Glütensiz un ve makarna yardımı bizim için çok iyi oluyor. Bu yardımlardan dolayı Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Glütensiz un ve makarna pahalı olduğu için bu yardımları almamız bize çok katkı sağlıyor. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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