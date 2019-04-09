Son Dakika Haberleri: Çölyak Hastalarına Glütensiz Un ve Makarna Yardımı

Çölyak Hastalarına Glütensiz Un ve Makarna Yardımı

2 saat önce

Şehitkamil Belediyesinin glütensiz un ve makarna dağıtımı, çölyak hastalarını mutlu etti.

Çölyak Hastalarına Glütensiz Un ve Makarna Yardımı, System.String[]
Şehitkamil Belediyesinin glütensiz un ve makarna dağıtımı, çölyak hastalarını mutlu etti.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde farklı adreslerde ikamet eden çölyak hastalarına periyodik olarak glütensiz un ve makarna yardımında bulunmayı sürdürüyor.


Son olarak 501 çölyak hastası için 9 kilogramdan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna yardımı yapan Şehitkamil Belediyesi, hem hastaları, hem de yakınlarını mutlu etti.


Sabah saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankasına giden aileler, sırasıyla yardım paketlerini aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:17 Kaynak: AA
Şehitkamil, Güncel
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