Çölyak Hastalarına Glütensiz Un ve Makarna Yardımı

Şehitkamil Belediyesinin glütensiz un ve makarna dağıtımı, çölyak hastalarını mutlu etti.

Şehitkamil Belediyesinin glütensiz un ve makarna dağıtımı, çölyak hastalarını mutlu etti.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde farklı adreslerde ikamet eden çölyak hastalarına periyodik olarak glütensiz un ve makarna yardımında bulunmayı sürdürüyor.





Son olarak 501 çölyak hastası için 9 kilogramdan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna yardımı yapan Şehitkamil Belediyesi, hem hastaları, hem de yakınlarını mutlu etti.





Sabah saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankasına giden aileler, sırasıyla yardım paketlerini aldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti

Dilan Çiçek Deniz, Duygusal Mesajıyla Çukur Dizisine Veda Etti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı

Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı