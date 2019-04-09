Çölyak Hastalarına Glütensiz Un ve Makarna Yardımı
2 saat önce
Şehitkamil Belediyesinin glütensiz un ve makarna dağıtımı, çölyak hastalarını mutlu etti.
Şehitkamil Belediyesinin glütensiz un ve makarna dağıtımı, çölyak hastalarını mutlu etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:17 Kaynak: AA
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde farklı adreslerde ikamet eden çölyak hastalarına periyodik olarak glütensiz un ve makarna yardımında bulunmayı sürdürüyor.
Son olarak 501 çölyak hastası için 9 kilogramdan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna yardımı yapan Şehitkamil Belediyesi, hem hastaları, hem de yakınlarını mutlu etti.
Sabah saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankasına giden aileler, sırasıyla yardım paketlerini aldı.
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