Çölyak hastalarına glütensiz un ve makarna yardımı

Şahinbey Belediyesinin glütensiz un ve makarna dağıtımı, çölyak hastalarını mutlu etti.

Şahinbey Belediyesinin glütensiz un ve makarna dağıtımı, çölyak hastalarını mutlu etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde farklı adreslerde ikamet eden çölyak hastalarına periyodik olarak glütensiz un ve makarna yardımı sürdürülüyor.

Sosyal Markette yapılan yardımlarla 766 hastaya, 6 kilo glutensiz un, 3 paket glütensiz makarna, mısır unu ve glütensiz irmiğin bulunduğu 1 koli hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çölyak hastalarına her zaman destek olacaklarını belirtti.

Dağıtılan unları her yerde bulmalarının mümkün olmadığını kaydeden Tahmazoğlu, "Bu nedenle 2013 yılından bu yana bu hastalarımıza glütensiz unun yanı sıra, makarna, mısır unu ve irmik dağıtmak suretiyle kendi yemeklerini istedikleri gibi yapabiliyorlar. Buradaki amacımız bu hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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