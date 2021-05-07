Çölyak Hastalarına 'Radyocu' Sürprizi - Son Dakika

Çölyak hastalarının kapısını bu kez belediye ekipleri değil, sevilen radyo programcıları çaldı. Sultangazi Belediyesi'nin ilçe genelindeki çölyak hastalarına dağıttığı gıda kolilerini, bu kez radyocular ailelere teslim etti.

Her geçen gün görülme oranı artan çölyak hastalığı, birçok tahılda bulunan gluten adlı proteinin bağırsakta oluşturduğu alerji durumudur. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi gluten içeren tahıllar tükettiğinde, bağırsak alınan gıdaların bir kısmını sindiremez. Bu da besin yetersizliği başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olur.

Bu kez kapıyı Radyocular çaldı

Hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak ve glutensiz gıdalara ulaşımı kolaylaştırmak adına ilçe genelindeki çölyak hastalarına destek olan Sultangazi Belediyesi, her ay düzenli olarak glutensiz gıda dağıtımını sürdürüyor. Çölyak hastalarının evlerinde sağlıklı ve glutensiz ekmek, kek ve tatlı yapmaları için gerekli malzemeleri bu kez ünlü radyocular özenle paketledi. Sevilen radyo programcıları gluten içermeyen ekmek, un, keçiboynuzu ezmesi, mısır irmiği, mısır nişastası, pirinç unu, puding gibi ürünlerin yer aldığı kolileri bırakmak için çölyak hastalarının kapısını çaldı. Radyocular, ailelerin yaklaşan Ramazan Bayramlarını da kutlayarak paketleri teslim etti. - İSTANBUL