Çölyak hastalarından depremzedelere yardım kampanyası - ŞANLIURFA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çölyak hastalarından depremzedelere yardım kampanyası - ŞANLIURFA - Son Dakika

Çölyak hastalarından depremzedelere yardım kampanyası - ŞANLIURFA

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki çölyak hastaları, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki çölyak hastaları, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kampanyanın başlatıldığı haberini alan vatandaşlar battaniye, ısıtıcı, mont, ayakkabı gibi çeşitli yardım malzemelerini Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan standa getirdi.

Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği öncülüğünde toplanan yardımlar AFAD koordinasyonunda deprem bölgesindeki depremzedelere gönderilecek.

Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Mehmet Emin Erguvan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara ise acil şifalar temennisinde bulundu.

Erguvan, yardımlar konusunda vatandaşların duyarsız kalmadığını belirterek, "Meydanda bir çadır kurduk. Vatandaşlarımız gönüllü olarak ısıtıcı, battaniye, mont ve ayakkabı getiriyor. Şuan elhamdülillah bir buçuk minibüsümüz doldu. İnşallah Cuma namazından sonra Elazığ'a ulaştıracağız. Buradan topladığımız yardımları oradaki AFAD merkezlerine teslim edip gerekli olan yerlere dağıtımını yapacağız. Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği olarak onlara bir nebze de olsa bir umut, bir ses olmak istedik. "Sesinizsesimizdir" diye bir yardım kampanyası başlattık." dedi.

Çölyak hastalarından depremzedelere yardım kampanyası - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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