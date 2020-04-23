Çölyak hastalarının, 'glütensiz un' kabusu...Kimi görme kaybı yaşadı, kimi nefes darlığı - Son Dakika
Son Dakika Genel Çölyak hastalarının, 'glütensiz un' kabusu...Kimi görme kaybı yaşadı, kimi nefes darlığı - Son Dakika

Çölyak hastalarının, 'glütensiz un' kabusu...Kimi görme kaybı yaşadı, kimi nefes darlığı

7 saat önce

Çölyak hastalarının, 'glütensiz un' kabusu...Kimi görme kaybı yaşadı, kimi nefes darlığı Çölyak hastalarının bir firmadan aldıkları glütensiz unu kullandıktan sonra sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz: "Firmaya ait unu tüketen hastalarda kaşıntı,...

Çölyak hastalarının, 'glütensiz un' kabusu...Kimi görme kaybı yaşadı, kimi nefes darlığı, System.String[]

Çölyak hastalarının, 'glütensiz un' kabusu...Kimi görme kaybı yaşadı, kimi nefes darlığı

Çölyak hastalarının bir firmadan aldıkları glütensiz unu kullandıktan sonra sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi

Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz:

"Firmaya ait unu tüketen hastalarda kaşıntı, görme bozukluğu, nefes darlığı, ağız kuruluğu ve çok su içme gibi problemleri yaşandı"

"Bazı hasta çocuklarda yaklaşık 4 gündür görme kaybı var"

Unların bulunduğu depoya yabani bir otun girdiği ve unlara karıştığı ileri sürüldü

Firma Mart ve Nisan ayına ait ürünlerin kullanılmamasını ve iade edilmesini istedi

ANTALYA - Antalya'da ve diğer şehirlerde yaşayan Çölyak hastalarının bir firmadan aldıkları glütensiz un kullanımı sonucu, görme bulanıklığı, ağız kuruluğu, aşırı susama ve kaşıntı problemleri yaşadığı ileri sürüldü. Firma Mart ve Nisan ayına ait ürünlerin kullanılmamasını ve iade edilmesini istedi. Unların araştırmaya alındığı bildirilirken, söz konusu firmanın deposuna yabani bir otun girerek unlara karıştığı iddia edildi. Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz, unu tüketen hastalarda kaşıntı, görme bozukluğu, nefes darlığı, ağız kuruluğu ve çok su içme gibi problemlerin yaşandığını söyledi.

İddialara göre, Çölyak hastalarının glütensiz un temin ettikleri bir firmanın ürettiği unlar, son zamanlarda tüketen hastalarda görme bulanıklığı, ağız kuruluğu, aşırı susama ve kaşıntı problemlerine neden oldu. Sosyal medyadaki hastaların ve ailelerin bulunduğu gruplarda, meydana gelen problemleri öğrenen Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz, Malatya Çölyak Derneği Başkanı ile iletişime geçerek, unu tükettikten sonra bazı hastaların acil servise kaldırıldığını öğrendi. Yılmaz, bunun üzerine firmaya ulaştı ve hastaların şikayetlerini anlatarak, unun içerisinde ne olduğunu sordu.

"Olayın vahameti o an çok belli değildi"

Firma yetkilisinin, 'Yabani bir otun depolara girerek, unun içerisine karıştığını düşünüyoruz' dediğini ifade eden Yılmaz, "Bende yabani otun ne olduğunu sorguladım. Kendileri de henüz bilmediklerini, ne olduğunu tespit etmek için üniversitede çalışmalar başladığını iletti. Olayın vahameti o an çok belli değildi. Biz bu işi firmayı karalamak, ya da adını kötü çıkarmak için yapmıyoruz. Otun ismini çok merak etmeye başladım. Benim kızım da Çölyak hastası ve bu undan tüketti. Kızımın baş dönmeleri oldu, çok sorgulamamıştım. Virüs nedeniyle dışarıya çıkamadığı için stresten meydana geldiğini düşünmüştüm. Tekrar firmayı aradım ve otun ne olduğunu sordum. Araştırdıklarını söylediler. Bende ardından satıcılarına bu durumu bildirip, bildirmediklerini sordum. Henüz bildirmediklerini söylediler. Bende kızdım ve 'Arayıp bildirin. Ürünlerinizi geri çekin' dedim. Ama maalesef bir sürü ürün satılmıştı. Ardından firma, 20 Mart ve 20 Nisan arasında yaptıkları tüm ürünlerde bu sıkıntının olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Antalya'da yaklaşık 3 bin civarında Çölyak hastası olduğunu söyleyen Yılmaz, unu tüketen hastalarda kaşıntı, görme bozukluğu, nefes darlığı, ağız kuruluğu ve çok su içme gibi problemlerin yaşandığını söyledi. Birçok hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Hakan Yılmaz, bazı hasta çocukların ise yaklaşık 4 gündür göremediğini vurguladı.

Çölyak hastası kızının 13 yaşında ve karaciğer rahatsızlığı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Benim kızım da birkaç gün susuzluk ve aşırı su içme isteği oldu. Başka şeylere bağlamıştık ama bu olay ortaya çıkınca bütün semptomların diğer hastalarla uyuştuğunu fark ettik. Direkt unu kontrol ettim, kullandığımız un oydu. Eğer o undan daha fazla tüketmiş olsaydık, başka şeylere neden olabilirdi" diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 130 bin Çölyak hastası aile olduğunu anlatan Yılmaz, firmadan unun içerisine karışan otun ismini öğrenmek istediğini söyledi.

"Çölyak hastaları zor duruma düştü"

Korona virüs (covid-19) nedeniyle Çölyak hastalarının çeşitli problemler yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Çölyak hastaları tamamen zor duruma düştü. Birde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Hastaların yüzde 95 profili 31 ile yaşıyor. Kronik rahatsızlıkları da var. Şuan hem nörolojik sıkıntı, hem de gıda problemleri yaşayacaklar. Evde zor durumda düşecekler" şeklinde konuştu. Yılmaz, Çölyak hastalarına ve ailelerine belli bir süre bu firmanın ürünlerini kullanmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"Ne yapacağımı şaşırdım"

Çölyak hastası Meliha Gönül Çetinkaya (55), firmadan aldığı unla ekmek yaptığını, ekmekten 1 parça aldıktan sonra ise denge bozukluğu ve ağız kuruluğu şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Acile kaldırıldım. Acilde serum verdiler ama sebebini anlayamadılar. Beni geri gönderdiler. Hala ağzımda kuruluk var, dudaklarımda yaralar var. Kalp ritim bozukluğu ve tansiyon yüksekliği yaşadım. Yeniden acile gittim bana, 'bir şey yapamayız' dediler. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

Malatya'da da yaşandı

İddiaya göre, Malatya'daki çölyak hastalarının da kullandığı glütensiz un özellikle görme kayıplarına neden oldu. Aynı firmadan un alıp kullanan Malatya'da yaşayan 17 yaşındaki İbrahim Karaçor'da da görme kaybı yaşandı. Aile ilk etapta normal bir göz sorunu olarak gördükleri sorun için hastaneye gitti. Gözlük verilen genç Çölyak hastasında sorun devam edince yeniden doktora gidince görme kaybının glütensiz undan kaynaklandığı belirlendi.

Çölyak hastasının babası Ahmet Karaçor, oğlunun 4 yıldır bu hastalığa yakalandığını belirterek, her zaman aldıkları firmadan glütensiz un aldıkları belirtti. Çocuğunda ilk başta yakın görme kaybı olunca hastaneye gittiklerini ancak sonradan bu durumu öğrendiklerini belirten Karaçor, "Doktora gittik gözlük verdi. Ancak bir süre taktıktan sonra sorunun devam ettiğini görünce yeniden doktora gittik. Diğer illerde de Çölyak hastalarının benzer sorunları yaşadığını ortaya çıkınca durumun undan kaynaklandığı öğrenildi. Tekrar doktora gittik 72 saatlik geçici göz felci denildi. Şuan çocuğumun gözleri düzeliyor" dedi.

Şuan başka bir firmanın ekmeğini aldıklarını da belirten baba Karaçor, 12 yaşındaki çocuğu ile 7 yaşındaki yeğeninin de Çölyak hastası olduğunu ve onlarında bu durumu erken fark etmeleri nedeniyle fazla sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Karaçor, aile olarak şuan için konuyla ilgili şikayetçi olmayacaklarını da ifade etti.

Firmadan "Kullanmayın" çağrısı

Öte yandan, firma ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan şikayetler doğrultusunda tedarik ettiğimiz ürünlerden birine bağlı olabileceğini düşündüğümüz bir parti ürünün tüketimi neticesinde ortaya çıkan geçici alerjik reaksiyon varlığını fark etmiş bulunmaktayız. Konuyla ilgili hızlıca araştırma başlattık. Tüm değerli müşterilerimizden öncelikle Mart ve Nisan ayına ait ürünlerimizi kullanmaması ve mümkünse iade etmelerini talep etmekteyiz. Problemin en kısa zamanda çözülmesiyle detaylı bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

Malatya, Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:41 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Çölyak hastalarının, 'glütensiz un' kabusu...Kimi görme kaybı yaşadı, kimi nefes darlığı - Son Dakika
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