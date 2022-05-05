Çölyak hastalığına dikkati çekmek için Kocaeli'den Balıkesir'e pedal çevirecekler - Son Dakika

Kocaeli'de 12 bisikletli, çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Balıkesir'e doğru yola çıktı.

Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'deki çölyakla yaşam dernekleri ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları (KOBİDOS) iş birliğiyle düzenlenen "2. Glutensiz Yaşam Turu" için Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Glutensiz Yaşam Turu'nun hastalığa dikkati çekmek adına önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Kurumsallaşmanın önünü açmak için çalışmalar yapacaklarını dile getiren Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte daha kurumsal bir çerçeveye kavuşturmak için çalışmalar da yapacağız. Belki çevre illerle iş birliği yapıp bir ağ kuracağız. Bu daha mantıklı bir yaklaşım olabilir. Dolayısıyla birbirimize destek olacağımız bir yapının oluşturulması hızlı bir çözüm bulunmasını kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar ise etkinlikle çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 12 bisikletli Balıkesir'e hareket etti.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi tarafından desteklenen etkinlik kapsamında 264 kilometre pedal çevirecek bisikletliler, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de çölyak hastalarına içinde glutensiz ürünlerin olduğu kolileri dağıtacak.