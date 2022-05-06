Çölyak hastalığına dikkati çekmek için pedal çeviren bisikletliler Bursa'ya ulaştı - Son Dakika
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Çölyak hastalığına dikkati çekmek için pedal çeviren bisikletliler Bursa'ya ulaştı

06.05.2022 11:16
Çölyak hastalığına dikkati çekmek için pedal çeviren bisikletliler Bursa'ya ulaştı

Kocaeli'den çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için dün Balıkesir'e doğru yola çıkan 12 bisikletli Bursa'ya geldi.

Kocaeli'den çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için dün Balıkesir'e doğru yola çıkan 12 bisikletli Bursa'ya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "2. Glutensiz Yaşam Turu" Bursa ve Balıkesir'deki çölyakla yaşam dernekleri ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları (KOBİDOS) iş birliğiyle düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında, 264 kilometre pedal çevirecek bisikletliler, kentte ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına, içinde glutensiz ürünlerin olduğu koliler hediye etti.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen etkinlik kapsamında Yalova ve Balıkesir'de de çölyak hastalarına içinde glutensiz ürünlerin olduğu koliler dağıtılacak.

Çölyak hastalığına dikkati çekmek için pedal çeviren bisikletliler Bursa'ya ulaştı
Çölyak hastalığına dikkati çekmek için pedal çeviren bisikletliler Bursa'ya ulaştı
Çölyak hastalığına dikkati çekmek için pedal çeviren bisikletliler Bursa'ya ulaştı
Çölyak hastalığına dikkati çekmek için pedal çeviren bisikletliler Bursa'ya ulaştı
Çölyak hastalığına dikkati çekmek için pedal çeviren bisikletliler Bursa'ya ulaştı

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Balıkesir, Bisiklet, Kocaeli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çölyak hastalığına dikkati çekmek için pedal çeviren bisikletliler Bursa'ya ulaştı - Son Dakika


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