Çölyak Hastası Bahar'a Büyükşehir Desteği

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan ve yaşadığı Çölyak rahatsızlığı nedeniyle glütensiz gıdalarla beslenmesi gereken vatandaşa Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından içerisinde glütensiz gıdaların yer aldığı yardım kolisi verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kazım Aysan, çölyak hastası Bahar Gök'ü adresinde ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yardım paketini teslim etti. Verilen destek nedeniyle mutluluğunu ifade eden Bahar Gök, kendilerini unutmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Çölyak Hastalığı Nedir?

Hastalık, bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olmakta dolayısıyla yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim hastalığıdır. Çölyak hastası olan kişiler buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan ve glüten olarak adlandırılan bir proteine tahammül edememektedir. Çölyaklı hastalar glüten içeren yiyecekler yediklerinde, onların bağışıklık sistemleri bunu ince bağırsaklara zarar vererek yanıtlar. Özellikle çok küçük ve parmak şekline benzeyen villus olarak adlandırılan ince bağırsaktaki emilimi sağlayan yapılar kaybolur, düzleşir ve görevini yapamaz hale gelir. Vücudun kendi bağışıklık sistemine zarar vermesinden dolayı çölyak hastalığı otomatik bağışıklık sistemi rahatsızlığı olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte yiyeceklerin emilememesinden dolayı sindirim rahatsızlığı olarak da sınıflandırılabilmektedir.